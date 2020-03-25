Москва, , 18:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора 25 марта обсудили ситуацию с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Накануне экстренного саммита G20, который пройдёт 26 марта в формате видеоконференции, проведён обмен мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин и Моди подробно проинформировали друг друга о мерах по противодействию распространению инфекции, предпринимаемых обеими странами.

«Выражена взаимная признательность за те усилия, которые предпринимаются в целях обеспечения здоровья и безопасности граждан России в Индии и граждан Индии в России», — информирует пресс-служба.

Сообщается, что лидеры двух стран договорились об укреплении координации в борьбе с коронавирусом.