Архангельск, , 18:42 — REGNUM Меры поддержки населения в связи с распространением коронавируса запоздали, и поэтому недостаточны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель фракции КПРФ Архангельской городской Думы Александр Гревцов.

«Финансовые меры, предложенные президентом, я бы назвал запоздалыми. Например, КПРФ на всех уровнях уже давно говорит, что необходимо поставить заслон выводу капиталов в офшоры. Услышали же нас только тогда, когда «петух клюнул» и страна встала на грань катастрофы. Если бы данное решение было принято несколько лет назад, федеральный бюджет смог бы создать более крупную подушку финансовой безопасности и жители страны, и предприятия прошли бы сегодняшний кризис с наименьшими потерями», — заявил депутат.

Гревцов заявил, что считает недостаточными меры по выплате больничных.

«В сегодняшней (чрезвычайной) ситуации нужно больничные выплачивать в размере полной заработной платы, а не ограничиваться установлением нижнего предела в размере МРОТ. Например, если работающий получает, допустим, 70 тысяч рублей в месяц, то будучи на больничном он получит максимум 30−35 тысяч рублей за месяц. То есть если ты заболел и официально сел на больничный, то потеряешь минимум 35−40 тысяч рублей. А нужно платить коммуналку, кредиты, покупать всё дорожающие продукты… В результате человек даже в случае болезни предпочитает не получать нищенские больничные, а идти с соплями и кашлем на работу, заражая всех вокруг. Справиться с этим можно только уравняв больничные выплаты со средней заработной платой», — заявил он.

Также депутат отметил, что для того, чтобы удержать население дома, необходимо предложить, чем заняться.

«Это может быть онлайн-обучение, например, с повышением квалификации и выдачей соответствующих документов об образовании по выбранной специальности. Но для этого необходимо образовательным учреждениям срочно разработать образовательные программы и продумать механизм дистанционного обучения», — заявил Александр Гревцов.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин выступил сегодня в обращением к нации в связи с распространением нового коронавируса. Президент в частности объявил о введении 15%-го налога на выплаты доходов, уходящих из российской экономики за рубеж, в оффшорные юрисдикции.