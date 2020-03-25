Загреб, 25 марта 2020, 18:42 — REGNUM В Хорватии 25 марта выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусом, всего в стране 418 заболевших. Десять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош на пресс-конференции Национального штаба спасения. Он объявил, что посетит сегодня Осиек, где значительно увеличилось число инфицированных.
В Хорватии приняты жесткие меры карантина, закрыто передвижение между городами. Власти стараются сдерживать темпы роста заболевших.