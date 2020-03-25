Москва, , 18:38 — REGNUM Число выздоровевших от коронавируса в Москве возросло до 15 человек. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале по профилактике заболевания.

«Пятнадцатый» пациент проходил лечение в ИКБ № 2. Повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат. На данный момент бывший большой полностью здоров.

«Я очень благодарен врачам. Я даже не говорю про их профессионализм, наверное, каждый из нас бы сделал максимум. Я говорю про их душевность. Они по-настоящему старались поддерживать, все время были рядом. Совершенно замечательное отношение», — рассказал выздоровевший.

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