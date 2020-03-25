25 марта 2020 | Время чтения 11 мин

Владимир Станулевич, , 18:35 — REGNUM В центре Каргополя очень стильное, в сравнении с другими, двухэтажное здание ЗАГСА. Когда-то здесь был исполком совета депутатов, до революции полицейский участок с камерами для задержанных, а в начале XIX века — дом купца Вешнякова. Домов со строительными амбициями прошлых веков в Каргополе пока еще много. Жили в них многие достойные люди, создавшие нынеший облик города. К счастью по этим местам не прокатилась гражданская война, и церкви, колокольни, особняки не стали, в отличии от Архангельска, символами врага в очередь на уничтожение.

Дом купца Вешнякова в Каргополе (1807). В июле 1819 года здесь останавливался по пути в Архангельск император Александр Первый Владимир Станулевич © ИА REGNUM

После 1612 года большая история постепенно уходила из города, а жизнь вращалась колесом вокруг торговли и церковных служб. Готовящийся визит Императрицы Екатерины II стал на этом фоне событием года. Императрица уже пожертвовала городу деньги на строительство колокольни, с которой дежурные могли бы издалека увидеть приближение царских карет. Ничего нет тяжелее несбывшихся ожиданий — Императрица не приехала. Некоторые тайком обиделись, но мудрые знали, что Высочайший визит в город неизбежен. Каргополь находился на Петербургском тракте, пути в Архангельск — со вторым в России Адмиралтейством. Государь, желающий ознакомиться с верфями, портом и крепостью, не мог не проехать через Каргополь. Мудрым пришлось запастись терпением, ибо счастливый день уездного центра наступил в 1819 году, когда Император Александр Павлович поехал в Архангельск.

Вдова каргопольского купца Е.Д.Вешнякова: «Около 2 часов полудни, 26 июля 1819 года Государь прибыл в Каргополь и прямо подъехал к собору, где и был встречен духовенством города. Из собора Государь пешком прошел до нашего дома (расстояние до 100 сажен), народу было так много, что от собора и до самого крыльца образовались две длинные стены, между которыми и проходил Государь с министром двора, князем П.М. Волконским. Народ со всех сторон восторженно приветствовал его оглушительным «ура!». День был теплый и прекрасный» (1).

Ольга Пригодина, хранитель Каргопольского музея: «Купцы Вешняковы были одними из самых состоятельных каргопольских купцов. Алексей Андреевич Вешняков, обрабатывал белки до 200 000 в год. Как отмечал краевед К.А. Докучаев-Басков: «Фамилия Вешняковых, благодаря своей аккуратности, в течение ста лет ни разу не оказывалась несостоятельною». Это позволило сколотить приличное состояние. О значительном состоянии купца свидетельствует его имущество. Каменный дом Андрея Вешнякова — самое парадное сооружение Каргополя…» (2).

Вдова каргопольского купца Е.Д.Вешнякова: «Алексей Алексеевич, купец, деверь мой, хозяин дома, встретил Государя в воротах, я и Пелагея Андреевна … моя золовка, стояли на нижней площадке крыльца. …Государь, проходя мимо нас, сделал под козырек… Поднявшись во второй этаж, Государь вошел в назначенные ему покои… Спустя некоторое время, он вышел из спальни в зал и начал говорить с Алексеем Алексеевичем, спрашивая: каково Каргопольское общество, велико-ли оно, много-ли у общества имеется капитала, какого рода главная промышленность жителей? Алексей Алексеевич… сказал, что купцы здешние занимаются поставкой льна в С-Петербург для английской кампании, ездят к Макарью на ярмарку в Ирбит, где заготовляют разный пушной товар, который потом и возят в С. — Петербург, а белка остается в Каргополе, отделывается жителями в меха, которые и отвозят в С.-Петербург или же к Макарью. Разговаривая с Государем Алексей Алексеевич был весьма бледен и голос его дрожал» (3).

Ольга Пригодина, хранитель Каргопольского музея: «Имущество А. Вешняковых не пострадало во время страшного пожара, и поэтому он имел возможность жертвовать крупные суммы на строительство и восстановление храмов… Для того, чтобы обеспечить церкви вкладами на вечные времена, купцы делали вклады в Санкт — Петербургскую сохранную казну, чтобы проценты с капитала шли на нужды церкви и священнослужителей. Так вдова Алексея Вешнякова — Любовь Ивановна пожертвовала в пользу церкви два билета, каждый по 150 рублей «…в сохранную казну для приращения процентами … на вечное обращение с тем, чтобы % на оные по 4 рубля со ста отпускаемы будут по прошествии года». Проценты с данной суммы должны быть использованы на церковные нужды и на поминовение ее родственников» (4).

Вдова каргопольского купца Е.Д.Вешнякова: «…Во все время разговора, я и золовка моя стояли позади разговаривающих, тут же в зале. Поцеловав Алексея Андреевича, Государь обратился к нам, и указыввя на нас Алексею Андреевичу рукою, как бы спрашивал, кто мы? Показав на меня, Алексей Андреевич сказал: — «это жена брата моего и невестка моя, а это — показывая на Пелагею Андреевну — сестра моя». Государь подошел к нам, поцеловав у обеих нас руки и прошел далее, мимо нас, по комнатам… Прошедши по всем комнатам, Государь возвратился обратно в свою спальню. Через несколько времени, по уходе Государя из зала, вошел камердинер и сказал: «Государю угодно теперь ехать в мужской монастырь, приготовьте экипаж и лошадей». Алексей Андреевич отвечал, что лошади и экипажи готовы…

Как только Государь сел в дрожки, и кучер пошевелил вожжами, лошадь вдруг стала подниматься на дыбы. Народ, стоявший по ту и другую сторону, отхлынул назад, думая, что лошадь бросится в сторону, но она сама собою тихо опустилась на ноги и потом пошла, как следует быть. Народ в один голос заговорил: «и лошадь-то будто разумеет, что батюшку Царя повозить».

Проезжая мимо валушек, Государь обратил свое внимание на находящуюся на валах пушку и спросил: что это за пушка? Некоторые из ожидавших здесь проезда удостоились счастья неожиданно объяснить Царю и сказали: пушка эта осталась, должно быть после 1612 года, когда неприятели России, бывшие под Москвой, рассеялись по разным частям, но некоторые подходили к Каргополю, но мужественно были отбиты каргопольцами, выдержавшими продолжительную осаду» (5).

Ольга Пригодина, хранитель Каргопольского музея: «Пожар 1765 года, который уничтожил три четверти города, не пощадил и храмов… Во время пожара пострадали Собор Рождества Христова, Свято-Духовская и Троицкая церкви, церковь Воскресения Христова… В 1798 г. каргопольский купец, прихожанин Воскресенского прихода Андрей Алексеевич Вешняков пожертвовал крупную сумму на строительство новой каменной колокольни, взамен сгоревшей старой. Новая каменная колокольня была «с одними звонами, со шпицем раскрашенным, фигуры новой, приятной» (6).

Вдова каргопольского купца Е.Д.Вешнякова: «Подъехав к монастырскому наплавному мосту через р. Онегу, соединявшему город с монастырем, на протяжении 150 саженей, Государь сошел с дрожек, и сбросив на них свою шинель, пошел по мосту пешком… Сопровождаемый безчисленным множеством народа, при звоне колоколов всех градских и монастырских церквей, Государь прошел монастырский мост и на другом берегу реки встречен был с крестным ходом, братией монастыря, настоятеля тогда не было, а за него выходил… живший там схимник, отошедши несколько от братии, с крестом и евангелием в руках, он, при приближении Государя, стал на колени и хотел было поклониться до земли, но Государь не дал ему исполнить этого и, поднимая, сказал: «Грешишь, отец, не тебе, а мне пред тобою с крестом и евангелием кланяться должно!». Перекрестившись Государь поцеловал крест и евангелие и выразил желание, чтобы его проводили в церковь… Затем Государь сел в экипаж и отбыл из Каргополя, направляясь в Архангельск» (7).

Ольга Пригодина, хранитель Каргопольского музея: «Аполлон Александрович Вешняков — заметная фигура в истории Каргополя. Сын Александра и внук Андрея Вешняковых. Аполлон имел собственности на 4000 рублей. Первоначально купец 3-ей, а затем и 2-й гильдии. Он принимал активное участие в жизни Каргополя. Аполлон Александрович в течение двенадцати лет был городским головой Каргополя. По постановлению губернского правления, «каргопольскому купцу 2 гильдии Аполлону Вешнякову дозволено, за прослужение в должности бургомистра трех четырехлетий, по городским выборам, носить в отставке мундир, присвоенный этой должности» (8).

Вдова каргопольского купца Е.Д.Вешнякова: «3-го августа, около 7 часов вечера, Государь возвратился в Каргополь и прямо подъехал к нашему дому. Алексей Андреевич и мы стояли на площадке парадной лестницы. Проходя мимо нас, Государь спросил: — Здоровы ли?.. немного времени спустя, вышел из зал и Государь и, поцеловав у обеих нас руки, начал рассказывать, что остался весьма доволен и поездкой в Архангельск, и природою архангельскою, и самым народом, — «В Петербурге у нас, — сказал Государь — весьма теперь жарко и душно, так что многие растения увядают, а в Архангельске, что за приятная свежесть, что за здоровый воздух!»

Часа через полтора вышел адъютант и сказал, что Государю угодно пить с хозяевами чай… Только лишь был подан самовар, пришел и Государь кушать чай (и опять поцеловал у нас руки). Чайный стол был приготовлен у ока, к которому, кто мог, подмостился, чтобы лучше было видно Государя и тут только поверили, что Государь целовал у нас руки, когда сами увидели. …Государь показал место сперва Пелагее Андреевне для разливания чая, а мне против нее, сам же сел посередине… пришел и Алексей Андреевич, и Государь показал ему место рядом с собою и, во все время, пока мы пили чай, выспрашивал у него с большими подробностями о климате, произведениях природы и о поездках на ярмарки.

Напившись чаю, Государь поблагодарил за угощение, и, пожелав нам спокойной ночи, пошел в спальню. У нас была приготовлена и собрана на стол закуска, но Государь, отпробовав несколько, велел подать из своего запаса кушание аглийского приготовления» (9).

Ольга Пригодина, хранитель Каргопольского музея: «В 1871 г. Аполлон Александрович Вешняков пожертвовал в пользу храма банковский билет на сумму 1000 руб., через несколько лет билет на 100 рублей. В 1876 г. им пожертвовано два 15% билета по 1000 рублей каждый… на обороте билетов были сделаны подписи: «Проценты с сего капитала употребить на масло, свечи, ладан, муку и поправку церквей.

Из четырех сыновей Аполлона более известен — Александр, который был заметной фигурой в истории города. В 1871 г. Александр Аполлонович был утвержден депутатом в полицейское управление Каргополя. В 1873 г. был в списке гласных, избранных в Каргопольское уездное земское собрание от города. В 1878 г. был избран и утвержден мировым судьей. В 1886 г. был Александр Аполлонович выбран гласным Каргопольской городской думы» (10).

Вдова каргопольского купца Е.Д.Вешнякова: «По утру, лишь только Государь встал от сна… Была приготовлена у нас утренняя закуска, но Государь сказал: «— Я не могу теперь кушать ничего, благодарю!»

Вслед за сим прислал через адъютата своего ам подарки: Алексею Адреевичу перстеь, а ме и Пелагее Адрееве по фермуару… Мы поблагодарили его за подарки, и он, как бы в ответ на это, сказал прощальное приветствие: «Прошу меня любить и помнить, а я очень рад, что с вами познакомился». Потом поцеловал у меня и Пелагеи Андреевы руки, поклонился всем нам и отправился в путь» (11).

Примечания:

Рассказы и черты из жизни русских Императоров, Императриц и Великих Князей. Составитель И.В.Преображенский. СПб. 1901. С.106 Пригодина О.Б. Благотворительная деятельность каргопольских купцов, прихожан Воскресенского прихода г. Каргополя… В сборнике «Каргополь и Русский Север в истории и культуре России. X—XXI вв. Материалы XIV Каргопольской научной конференции (15−18 августа 2016 г.)» Составители Н.И. Решетников, Н.И. Тормосова. Каргополь. 2017. С.107 Рассказы и черты из жизни русских Императоров, Императриц и Великих Князей. Составитель И.В.Преображенский. СПб. 1901. С.106−107 Пригодина О.Б. Благотворительная деятельность каргопольских купцов, прихожан Воскресенского прихода г. Каргополя… В сборнике «Каргополь и Русский Север в истории и культуре России. X—XXI вв. Материалы XIV Каргопольской научной конференции (15−18 августа 2016 г.)» Составители Н.И. Решетников, Н.И. Тормосова. Каргополь. 2017. С.107 Рассказы и черты из жизни русских Императоров, Императриц и Великих Князей. Составитель И.В.Преображенский. СПб. 1901. С.107−108 Пригодина О.Б. Благотворительная деятельность каргопольских купцов, прихожан Воскресенского прихода г. Каргополя… В сборнике «Каргополь и Русский Север в истории и культуре России. X—XXI вв. Материалы XIV Каргопольской научной конференции (15−18 августа 2016 г.)» Составители Н.И. Решетников, Н.И. Тормосова. Каргополь. 2017. С.108 Рассказы и черты из жизни русских Императоров, Императриц и Великих Князей. Составитель И.В.Преображенский. СПб. 1901. С.109−110 Пригодина О.Б. Благотворительная деятельность каргопольских купцов, прихожан Воскресенского прихода г. Каргополя… В сборнике «Каргополь и Русский Север в истории и культуре России. X—XXI вв. Материалы XIV Каргопольской научной конференции (15−18 августа 2016 г.)» Составители Н.И. Решетников, Н.И. Тормосова. Каргополь. 2017. С.108 Рассказы и черты из жизни русских Императоров, Императриц и Великих Князей. Составитель И.В.Преображенский. СПб. 1901. С.110−111 Пригодина О.Б. Благотворительная деятельность каргопольских купцов, прихожан Воскресенского прихода г. Каргополя… В сборнике «Каргополь и Русский Север в истории и культуре России. X—XXI вв. Материалы XIV Каргопольской научной конференции (15−18 августа 2016 г.)» Составители Н.И. Решетников, Н.И. Тормосова. Каргополь. 2017. С.109 Рассказы и черты из жизни русских Императоров, Императриц и Великих Князей. Составитель И.В.Преображенский. СПб. 1901. С.112

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