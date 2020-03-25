Сантьяго, , 18:34 — REGNUM Число заболевших коронавирусной инфекцией в Чили превысило 1000 человек, 25 марта сообщает агентство Reuters.

По сообщению Министерства здравоохранения Чили, на данный момент в стране подтверждены 1142 случая COVID-19 и три смерти от коронавируса.

На данный момент все страны Южной Америки подтвердили заражение COVID-19. Наибольшее число случаев, 2271, и 47 смертельных случаев, зарегистрированы в Бразилии.

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