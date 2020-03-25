Бисау, , 18:34 — REGNUM Два первые пациента с COVID-19 госпитализированы в Гвинее-Бисау, заявил 25 марта президент этой страны Умару Сисоку Эмбало.

Как сообщает Синьхуа, два человека, которые оказались первыми в стране инфицированными SARS-CoV-2, помещены в карантин.

Один из заболевших — индийский предприниматель, второй — гражданин Демократической Республики Конго, представитель ООН.

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Напомним, в Африке больше всего зараженных вирусом SARS-CoV-2 зафиксировано в ЮАР (более 700 человек), Египет находится на втором месте, Алжир — на третьем.

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