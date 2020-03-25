Астрахань, , 18:33 — REGNUM В Астраханской области на дистанционную работу из-за опасности коронавируса перешёл многопрофильный социально-оздоровительный центр «Здравушка» для пожилых людей. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

25 марта в центре состоялось первое дистанционное занятие психологической студии «В гармонии с собой». Астраханские пенсионеры вышли на связь с психологом в прямой трансляции. Лекция была подготовлена в форме видео, а для закрепления результатов участники группы получили тесты. Индивидуальные консультанты специалисты будут давать уже по телефону.

«Мы благодарны за то, что сотрудники центра приспосабливаются к условиям времени и никогда не забывают о нас. Мы продолжаем учиться и развиваться, это дорогого стоит», — рассказали подопечные «Здравушки».

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