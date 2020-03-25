Екатеринбург, , 18:31 — REGNUM Обращение президента России Владимира Путина было ожидаемым, и теперь важно, как предложенные им меры будут реализованы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель попечительского Совета Свердловского регионального отделения «Опоры России» и представитель в Словакии Евгений Артюх.

«С большим интересом прослушал выступление Путина, так как, наблюдая за тем как развивается ситуация в мире с распространением COVID-19, лично у меня в последние дни начало складываться ощущение, что в России опять долго запрягают. На фоне тех мер, которые были приняты другими странами по ограничению въезда в страны, отмене массовых мероприятий, переводу учебы на дистанционный принцип или отмене занятий карантину и т.д., казалось, что Россия запаздывает с подобными мерами. При этом, все же наблюдается резкое снижение деловой активности, нависла угроза банкротств. Не совсем понятна ситуация с диагностикой в России, так как в открытых источниках утверждается, что все пробы на вирус тестируются в ГП «Вектор» Новосибирск, что вызывает недоумение. Посему выступление Путина было важным и я уверен, что ожидаемым», — отметил эксперт.

Касаясь сути заявления Владимира Путина и предлагаемых мер, он отметил, что их невозможно оценивать однозначно как хорошие или плохие. В любом случае любые меры, направленные на помощь населению, это хорошо и это лучше чем вообще ничего не делать.

«Важнее то, как на практике эти меры будут реализованы и дадут ли они предполагаемый эффект. Я сегодня, например, увидел новость, что Конгресс США принял решение о выделении 20 млн долларов на поддержку малого бизнеса в условиях эпидемии. На первый взгляд впечатляет, но по сути нет, ибо не такая уж и большая цифра на всю страну с учетом масштабов малого бизнеса. При этом, не ясно как на практике эти меры поддержки будут реализованы», — сказал Евгений Артюх.

«То же самое и у нас. Нерабочая неделя. Это, возможно, хорошо, но опять таки при отсутствии жесткого карантина и при не отменённых массовых мероприятиях, мера может оказаться бессмысленной. Рискуем получить большое скопление людей в общественных местах, что лишь усугубит ситуацию. Нерабочая неделя должна сопровождаться закрытием всего кроме продуктовых магазинов, вход в которые должен регламентировать возможность пребывания в магазине не более чем определенного количества людей. Выход из дома лишь по крайней необходимости и в масках обязательно. Так это должно быть, иначе нерабочая неделя может лишь усугубить ситуацию. За нарушение карантинных мер штраф. Все страны Европы ввели такие штрафы», — отметил эксперт.

У него также вызывает вопросы и то, каким образом бизнес выдержит нерабочую неделю, ведь она объявлена с сохранением заработной платы.

«Государство должно было бы об этом подумать, но в обращении Путина я этого не услышал. Да, там были названы меры поддержки различных социально-незащищенных категорий: ветераны, многодетные, работники по найму и безработные. И это важно. Но что сделает государство из тех резервов, которыми оно располагает. Но кто компенсирует убытки от нерабочей недели бизнесу непонятно. И это в условиях кризиса в который провалилась экономика в нынешней ситуации», — добавил спикер.

Евгений Артюх констатировал, что оОсобенно пострадал потребительский рынок, сфера услуг, где как раз основная концентрация малых и микропредприятий. Предлагаемые Путиным меры по отсрочке уплаты НДС и снижению социальных платежей важны, но они в корне не могут повлиять на ситуацию, — считает эксперт.

«У бизнеса по-прежнему остаются налоговые обязательство по другим налогам, сохраняются обязательства по выплате зарплаты, обязательства перед котрагентами и по арендным платежам, обязательства по кредитам и что с ними делать в условиях упавшего спроса, непонятно. Экономику России может ожидать волна банкротств. редложенный Путиным мораторий на банкротства не решает проблему по сути, а лишь откладывает её на более поздний срок. Думаю, что мораторий, предложенный сегодня не должен носить императивный характер. В ситуации жесточайшего кризиса банкротство может быть благом, ибо по закону банкротство это прекращение существования предприятия без правопреемства», — сказал эксперт.

«Не нужно забывать, что у многих предпринимателей, особенно малых, бизнес закредитован под залог их личного имущества, включая их единственное жилье, в котором они проживают с семьями. И совершенно непонятно, как сейчас эти предприниматели будут выходить из сложившейся ситуации. В любом случае обращение было необходимо и совершенно понятно, что простых решений в сложившейся ситуации нет. Лично у меня сегодняшнее обращение вызвало аллюзию с обращением Сталина к народу 3 июля 1941 года. Возможно потому, что обрушившееся на мир потрясение в связи с пандемией COVID-19, по масштабам и своим последствиям для экономики и человечества может быть в перспективе сопоставимо с уроном от больших военных конфликтов. Хотелось бы ошибиться», — заключил эксперт.