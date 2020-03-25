Сыктывкар, , 18:27 — REGNUM В Коми лабораторно подтверждены еще два случая заболевания новым коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Таким образом, положительный тест на SARS-CoV-2 сдали пять жителей республики.

Больные были выявлены в отделении городской больницы Эжвинского района Сыктывкара, инфицированные находятся под наблюдением врачей.

Всего из-за угрозы распространения коронавируса под медицинским наблюдением находится 865 человек, из них 780 человек прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне медики сообщили о выздоровлении жителя Сыктывкара, у которого был обнаружен новый коронавирус.