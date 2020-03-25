Москва, 25 марта 2020, 18:23 — REGNUM Полиция Москвы рекомендует гражданам воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими людьми для предотвращения распространения коронавируса, сообщает 25 марта «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина.
В МВД подчеркнули, что для выявления нарушителей режима полиция использует систему видеонаблюдения и автоматическую идентификацию лиц.
Васенин отметил, что власти столицы разработали достаточные меры для пребывания в домашних условиях.