Курск, , 18:23 — REGNUM В Курской области 30 марта закончатся досрочные весенние каникулы в школах. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, занятия после каникул будут проходить дистанционно.

Курский институт развития образования подготовил для учителей методические рекомендации по дистанционному обучению. В школах региона используются образовательные платформы «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

Дистанционно будут учиться и курские студенты.

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