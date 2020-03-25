Казань, , 19:13 — REGNUM По информации республиканского Гидрометцентра в Татарии в ближайшие дни существенно потеплеет.

Так, 26 марта прогнозируется дневная температура до 9 °C, ночью ещё сохранится минусовая температура до — 7 °C. На дорогах местами гололедица. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков.

27 марта облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ночная температура от — 4 до 1 °C, а днем воздух прогреется до 10 °C. Ветер северо-западный умеренный, на дорогах по-прежнему скользко.

28 марта погода порадует 12-градусным теплом в дневное время, а ночью до — 6 °C. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. На дорогах из-за перепада температур гололедица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 15 градусов тепла прогреется воздух в европейской части России благодаря мощному антициклону. В начале текущей недели центральная часть России будет находиться в холодной части антициклона, а во второй половине недели — в западной части, где преобладают теплые южные ветры.

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