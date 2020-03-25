Ростов-на-Дону, , 18:17 — REGNUM В изолятор городской больницы №1 имени Семашко в Ростове-на-Дону вместе с заболевшей COVID-19 молодой женщиной помещены десять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении здравоохранения.

В изоляторе, открытом на базе детской горбольницы №2, находятся 15 человек, прибывших из стран, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

ИА REGNUM напоминает, что 25 марта COVID-19 был подтверждён у жительницы Ростова-на-Дону, прилетевшей из Таиланда. Родственники горожанки и десятки пассажиров рейса находятся на карантине в режиме самоизоляции.

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