Москва, , 18:15 — REGNUM Международное информационное агентство «Россия сегодня» совместно с Сеченовским университетом и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) подготовили перевод на русский язык первого научного руководства по борьбе с коронавирусом.

Данное руководство было подготовлено китайскими медиками на основе их клинического опыта. Напомним, что именно китайская система здравоохранения стала первой, кто столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции.

Книга содержит рекомендации по мерам профилактики и инфекционного контроля, а также диагностике и лечению, уходу за пациентами.

Это руководство в первую очередь пригодится медиками и врачам. Но и граждане при желании могут его изучить.

Скачать руководство можно по ссылке: