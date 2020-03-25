Москва, , 18:15 — REGNUM Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») поддержал меры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, по нераспространению коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Глава государства объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей за некоторым исключением. Морозов предостерег от ряда действий для тех, кому не надо будет идти на работу.

«В эту неделю не надо бежать на работу, не надо ехать в метрополитене, не надо садиться в транспорт, быть где-то в «час пик». Вместо этого нужно ухаживать за своими старшими родственниками. Ни в коем случае не надо ходить с детьми к бабушкам — дети очень часто являются бессимптомными носителями вируса, не зная, что они больны», — напомнил Морозов.

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