Киев, , 18:15 — REGNUM В Киеве количество заболевших коронавирусом COVID-19 увеличилось до 34 человек, заявил во второй половине среды, 25 марта, мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Кличко отметил, что сегодня, 25 марта, лабораторно подтвердили три новых случая заболевания. Все инфицированных — мужчины, которые накануне прибыли из-за границы, уточнил мэр.

«Мужчины возрастом 31 год, 36 лет и 67-летний. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один — из ОАЭ… Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы», — сообщил Кличко.

ИА REGNUM напоминает, что 24 марта мэр пожаловался на «бесконтрольный импорт инфекции в столицу Украины», подчеркнув, что если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, возможны еще более «жесткие ограничения».