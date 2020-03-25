Нальчик, , 18:12 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выявили мошенничество при строительстве многоквартирного дома для сотрудников МВД. Возбуждено уголовное дело по факту хищения 12 млн рублей, сообщили 25 марта в СКР по региону

Как установлено, договор на возведение 230-квартирного дома был заключен в 2011 году между МВД и компанией «Эльбрусстройсервис». Контракт был оформлен на сумму 355 млн рублей. Однако подрядчик предоставил документы о выполнении работ, в которых явно завысил их объемы.

А должностные лица МВД, осуществлявшие приемку работ, подписали акты. При этом сумма, которую заплатили за невыполненные по сути работы, составила 12 млн рублей.

По материалам, собранным сотрудниками МВД и ФСБ по данному факту, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий с причинением тяжких последствий и внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.