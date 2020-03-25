Вильнюс, , 18:11 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 25 марта, приняло решение о продлении всеобщего карантина на территории всей страны до 13 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Срок текущего карантина должен был завершиться 30 марта.

Кроме того, правительство утвердило предложение об увеличении штрафов за нарушения режима самоизоляции до 1500 евро для физических лиц и 6000 евро до юридических лиц. В настоящий момент штрафы составляли 140 евро и 600 евро соответственно.

В Литве в общей сложности диагностировано 255 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, 4 человека скончались.