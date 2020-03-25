Киев, , 18:05 — REGNUM Власти украинского областного центра Тернополь просят горожан сообщать о тех соседях, которые недавно прибыли в город из-за рубежа и пренебрегают самоизоляцией.

Соответствующее заявление 25 марта сделала пресс-служба мэрии города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации мэрии, пожаловаться можно анонимно, разместив информацию на специально созданном сайте.

В мэрии отметили, что после получения сообщения по указанным людьми адресам будут выезжать медицинские работники и представители полиции, которые проверят предоставленную информацию.

ИА REGNUM напоминает, что 24 марта было заявлено, что на Украине полиция приступает к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина граждан, вернувшихся в последнее время из-за границы.

Заместитель главы МВД Антон Геращенкоотметил, что контролировать карантин будут «десятки тысяч участковых и патрульных полицейских», а также не исключил, что для контроля карантина придется обратиться к мобильным операторам и банкам.

При этом силовик выразил мнение, что украинцы, «приученные десятилетиями беззакония к безответственности, не ценят ни свои, ни чужие жизни».