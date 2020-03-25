Лос-Анджелес, США, , 17:58 — REGNUM К флешмобу в соцсетях в пользу самоизоляции один за другим подключаются иностранные артисты, модели, спортсмены и другие знаменитости.

Суть такова — сфотографироваться или записать видеоролик, держа в руках самодельный плакат с хештэгом #ISTAYHOMEFOR («Я остаюсь дома ради…), а ниже перечислить, ради кого или чего данная публичная фигура решила сидеть дома во время эпидемии.

Запустил флешмоб американский актер Кевин Бейкон, который в своем видеообращении рассказал о важности ограничить контакты во время эпидемии, продемонстрировал грифельную доску с хештэгом и именем своей супруги Киры Седжвик и призвал других звезд присоединиться к своему начинанию.

На своих плакатах участники флешмоба чаще всего признаются в том, что остаются дома ради своих родных, друзей и возлюбленных. Некоторые упоминают соседей, всех пожилых и уязвимых, а также собственное здоровье.

Идею уже поддержали актрисы Эмма Уотсон, Милли Бобби Браун и Деми Ловато, музыкант Сэм Смит, футболист Дэвид Бекхэм, модель Эшли Грэм и другие. Флешмоб проходит прежде всего в Instagram.

Напомним, в условиях пандемии коронавируса врачи рекомендуют сократить социальные контакты или вовсе самоизолироваться хотя бы на две недели. Многие учреждения переводятся на удаленную работу, а школы и вузы — на дистанционное обучение.