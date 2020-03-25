Тирасполь, 25 марта 2020, 17:43 — REGNUM Россия предоставит Приднестровью 5 тысяч тестов для диагностирования коронавируса COVID-19. Об этом сообщили 25 марта в Тирасполе на заседании оперативного штаба под председательством президента Вадима Красносельского, передает ИА REGNUM.
В администрации главы государства отметили, что тесты направят в профильный кишинёвский центр, но использовать их будут только для исследования проб приднестровцев.
Президент Красносельский заявил, что считает целесообразным приобретение и экспресс-тестов. По мнению специалистов, они менее точны, но более доступны.
«В случае массового распространения вируса их применение позволит в оперативном порядке определять граждан с наибольшей вероятностью наличия COVID-19. Их пробы будут в приоритетном порядке направляться в Кишинёв», — отметили в администрации президента.
В связи с пандемией коронавирусной инфекции в Приднестровье с 17 марта действует режим чрезвычайного положения. В республике подтверждено шесть случаев заражения. Все заболевшие находятся в Слободзейской районной больнице.
В соседней Молдавии также действует режим чрезвычайного положения. Там уже выявлено 125 зараженных.
Накануне стало известно, что Россия предоставит Молдавии партию медицинской помощи в виде тестов для диагностики коронавируса COVID-19, медикаментов и оборудования.
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