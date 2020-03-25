Ханой, , 17:41 — REGNUM Министерство здравоохранения Вьетнама подтвердило ещё семь случаев заражения коронавирусной инфекцией, 25 марта сообщает агентство Reuters.

Общее число заболевших COVID-19 во Вьетнаме достигло 141. С подозрением на заболевание наблюдаются 1596 человек. В стране пока никто не умер от заболевания.

Большая часть случаев выявлена во Вьетнаме во второй половине марта — 16 заболевших коронавирусной инфекцией в феврале уже излечились.

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