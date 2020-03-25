Рига, , 17:39 — REGNUM За последние сутки в Латвии выявлено 24 новых случая заболевания COVID-19. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов проведено 1151 анализа, общее число исследований на коронавирус достигло 7 957.

Таким образом, коронавирусом в Латвии заразился 221 человек. Тяжёлых случаев пока не зафиксировано. Зараженные проходят лечение дома.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.