Рим, , 17:39 — REGNUM В период с 11 по 24 марта сотрудники правоохранительных органов Италии задержали на улицах 115 тысяч нарушителей общенационального карантина, сообщили в МВД страны в среду, 25 марта.

Согласно декрету правительства, граждане могут находиться в общественных местах только по дороге на работу, к врачу, а также в исключительных обстоятельствах, и в каждом случае должны располагать подтверждением.

В последние дни число нарушителей сокращается. 24 марта правительство Италии повысило максимальный размер штрафов для них с 300 до 4000 евро. Кроме того, у нарушителей могут изыматься машина и им может быть вменен дополнительный 30-дневный карантин.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Также утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро.

Ранее власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 24 марта, от коронавируса в Италии умерли 6820 человек, количество жертв за сутки выросло на 743 (на 12%). Выздоровели 8326 человек, днем ранее этот показатель составлял 7432 (рост также на 12%). Всего коронавирусом были заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 69 176 человек, на 5248 больше, чем днем ранее.