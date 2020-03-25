Загреб, , 17:34 — REGNUM Правительство Хорватии внесло проект поправок в закон об электронных коммуникациях, который предполагает возможность осуществлять массовый мониторинг мобильных телефонов граждан. Это связано с желанием контролировать перемещения людей, которые должны находиться в карантине из-за коронавируса.

было срочно представлено в парламент правительством Андрея Пленковича, является самым серьезным ударом со стороны властей в отношении прав хорватских граждан в эпидемии коронавируса.

Согласно предложению правительства, статья 104 закона об электронных СМИ должна быть дополнена добавлением, что «обработка данных о местонахождении без данных о трафике исключительно разрешена в целях защиты национальной и / или общественной безопасности в случаях, когда правительство Республики Хорватии объявило режим ЧС, или когда ответственный за здоровье министр объявил об эпидемии или угрозе эпидемии».

Правительство утверждает, что поправки соответствуют критерию соразмерности, поскольку установлено, что обработка данных, указывающих только географическое местоположение без данных о трафике.

СМИ назвали это предложение грубым нарушением основных прав граждан.