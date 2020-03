26 марта 2020 | Время чтения 6 мин

Артём Дубровский, , 15:19 — REGNUM На фоне громкого релиза Half-Life: Alyx британцы из Ninja Theory довольно скромно выступили со своим новым многопользовательским экшеном под названием Bleeding Edge («Кровоточащее острие»). Игра, которую ещё с первых тестов за глаза окрестили «Overwatch от третьего лица», обещала динамику, яркий визуал и интересных бойцов. Получилось ли у разработчиков сдержать обещания? Да. Делает ли это Bleeding Edge выдающейся и запоминающейся игрой? Пожалуй, всё-таки нет.

Bleeding Edge Иван Шилов ©ИА REGNUM

Стоит отметить, что Ninja Theory отлично зарекомендовала себя как студия, умеющая создавать достойные экшены от третьего лица. Чего стоят только перезапуск Devil May Cry, Hellblade: Senua’s Sacrifice или абсолютно незаслуженно забытая всеми Enslaved: Odyssey to the West. Поэтому, когда в сети появилась первая информация о создании нового слэшера, фанаты указанных выше игр затаили дыхание. А в ситуации, когда под словосочетанием «многопользовательский экшен» люди привыкли представлять исключительно шутеры от первого лица, следить за развитием Bleeding Edge стало особенно интересно.

Что же в итоге получилось у британцев? «Кровоточащее острие» — это командная игра, которая сталкивает между восемь бойцов. Проект пока что может похвастаться только двумя режимами. Первый — совершенно стандартный «захват территории», который отличается от аналогов лишь тем, что эта самая «территория» (в игре она выглядит как небольшая круглая платформа) может периодически перемещаться по карте. Второй — «захват ячеек». В этом режиме команды сначала пытаются собрать как можно больше энергетических блоков питания, а потом на скорость сдать их в местные пункты приёма.

Змея верхом на трупе, верхом на летающей доске — необычное сочетание Скриншот из игры Bleeding Edge

Для успешного выполнения целей (и дополнительного набора очков) игрокам придётся постоянно сражаться друг с другом, используя специальные приёмы своих персонажей. В плане боевой системы и принадлежности героев к одной из ролей на поле боя Ninja Theory не стали изобретать велосипед. Классов здесь три, и все они абсолютно стандартные: танки, герои поддержки и те, кто наносит урон. И играть за них (несмотря на то, что игра в большей степени ориентирована на ближний бой) приходится точно так же, как и в любом другом соревновательном проекте: танк инициирует сражение и держится на передовой, герой поддержки прячется в тылу и лечит союзников, а «дамагер» кружит по полю боя и раздаёт неприятелям тумаки. При этом в каждом матче находятся «умники», которые обязательно попытаются принять на себя весь урон, играя за лекаря, или будут отсиживаться в тылу, будучи защитниками, — их команда, как правило, очень быстро проигрывает.

Боевая система также не удивляет нововведениями. У каждого героя есть стандартная атака (при многократных нажатиях, перерастающая в короткое комбо), три активных способности и одна пассивная. А вот ультимейт (особенно мощный боевой навык), в отличие от того же Overwatch, здесь можно выбрать из двух различных вариантов. Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие принципиально новых решений, драться в Bleeding Edge очень весело. Схватки с противниками всегда динамичные, атаки выглядят очень эффектно и «чувствуются», а некоторые персонажи могут похвастаться особыми боевыми возможностями: например, умеют делать дополнительное комбо или с лёгкостью уходят от врагов при помощи заряженного прыжка.

После завершения матча в специальном меню можно посмотреть статистику и повторы самых запоминающихся моментов Скриншот из игры Bleeding Edge

Герои — это и главный плюс, и в то же самое время главный минус нового проекта от Ninja Theory. Их немного, но все они запоминающиеся, броские и по-своему интересные. Например, в игре есть смертоносная балерина из России со вживлёнными «куриными» механическими ногами или гениальный учёный, управляющий своим давно погибшим телом при помощи кибернетической змеи. Мне же как любителю поиграть за танков особенно запала в душу Баттеркап — очень крупная дама с циркулярными пилами вместо рук и моноколесом вместо обеих ног.

У героев с уникальным транспортом есть особые анимации перемещения Скриншот из игры Bleeding Edge

У каждого персонажа есть краткая история жизни, мотивация для появления в игре и набор способностей, подходящих его необычному образу. Однако, если приглядеться получше (а иногда приглядываться не придётся совсем), многие персонажи начинают казаться совершенно вторичными, а иногда и попросту скопированными с наиболее успешных героев Overwatch. Например, у здоровяка Макуту точно такая же пассивная механика, как у Лусио — он может переключаться между режимами быстрого бега или постоянного восстановления здоровья. А вот самовлюблённый хакер Зирокул получился довольно собирательным образом: лечит союзников он как Ангел, а разговаривает точь-в-точь как Д.Ва. Помимо этого, удручает и тот факт, что каждый герой представляет одну из реальных стран и почему-то является ходячим набором стереотипов о ней. Особенно этим отличился мексиканский бандит Эль Бастардо, называющих всех «амиго» и в момент проигрыша взывающий к деве Марии на ломанном испанском.

В местной мастерской можно подробнее узнать о каждом герое Скриншот из игры Bleeding Edge

В игре пока всего 11 персонажей, но все они хорошо сбалансированы и предлагают разнообразный игровой опыт. Любишь ставить туррели и пилотировать роботов — бери Гизмо. Хочешь быстро инициировать сражение и иметь возможность становиться невидимым — бери Демона. Нравится орудовать тяжёлым топором на передовой и поджигать врагов — стоит попробовать поиграть за Ниддхогга. Каждый найдёт себе в Bleeding Edge героя по вкусу, соответствующего стилю игры. А дополнительно разнообразить бои поможет простенькая система кастомизации. И, в отличие от многих проектов-аналогов, здесь она подразумевает не только облики для персонажа и его транспорта, но и возможность усилить одну из способностей особыми модулями.

Игра за Зирокула иногда напоминает одну из частей Need for Speed Скриншот из игры Bleeding Edge

А для тех, кому хочется «свежей крови», разработчики обещают регулярно добавлять в игру новых бойцов. В ближайшее время геймеров ждёт появление Мекко — дельфина, управляющего огромным паукообразным роботом (привет, Таран из Overwatch). Дата его «релиза» пока неизвестна, но информацию о необычном герое уже сейчас можно почитать на официальном сайте Bleeding Edge.

Таким видом игроков встречает главное меню Bleeding Edge Скриншот из игры Bleeding Edge

После нескольких часов, проведённых в онлайн-сражениях, хочется отметить: Bleeding Edge — это очень красивая, стильная и динамичная игра. У неё также неплохой потенциал для дальнейшего развития и становления успешной киберспортивной дисциплиной. Но многих геймеров она может оттолкнуть из-за отсутствие контента. Всего два режима на 11 бойцов — это ничтожно мало в сравнении с конкурентами. А «пощупать» всё доступное наполнение Bleeding Edge, по сути, можно за 1−2 вечера совсем неспешной игры. Хотя, по ощущениям от геймплея и от созданной Ninja Theory вселенной, в игру просто «напрашиваются» режим дуэлей один на один и небольшая кооперативная сюжетная кампания.

Другой весомой причиной отказа от Bleeding Edge может стать вторичность всего имеющегося контента. От игровых механик, дизайна локаций и даже музыки (несмотря на то, что они выполнены на очень высоком уровне) постоянно создаётся впечатление «где-то я это уже видел», и отделаться от него практически невозможно. Поэтому пока новый проект Ninja Theory стоит воспринимать не как конкурента популярных современных многопользовательских экшенов, а как лёгкую альтернативу, способную завлечь на несколько вечеров. Тем не менее студия уже много раз доказала, что «она знает, что делает», поэтому ждём от британских разработчиков нового контента и чуть больше их фирменного стиля.

Читайте ранее в этом сюжете: Одной Alyx недостаточно: кому и зачем нужна VR-гарнитура в 2020 году?