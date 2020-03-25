Оренбург, , 17:28 — REGNUM Объявленную президентом Владимиром Путиным нерабочую неделю в России люди могут использовать для визитов в гости. Такое мнение выразила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова.

«Пока дисциплины поведения не прослеживается, нет карательных мер за нарушение запретов. В общественном сознании уровень опасности воспринимают не все, — сказала политолог и добавила, — из-за того, что ряд граждан проигнорируют призыв оставаться дома, возникнет риск дальнейшего распространения инфекции».

Она также подчеркнула, что Россия стала первой страной, которая решилась на такой эксперимент — объявить для всех нерабочей целую неделю. Это серьёзная попытка приостановить распространение коронавируса.

Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к нации из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Он объявил неделю (с 30 марта по 5 апреля) нерабочей с сохранением для работников заработной платы.

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