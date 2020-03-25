Симферополь, , 17:29 — REGNUM Чтобы реализовать законопроект, квалифицирующий нарушение санитарно-эпидемиологических требований в РФ как терроризм, потребуется что-то вроде «медицинской инквизиции», но при массовой «охоте на ведьм» справедливость и законность всегда уходят на самый дальний план. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 25 марта высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«У нас в России по нескольку месяцев в году миллионы людей ходят с ОРВИ, гриппом, другими подобными заболеваниями. Они, разумеется, кого-то обязательно заражают. И кто-то из заражённых умирает. Один организм легко переносит болезнь, другой её не выдерживает. Дети в садах и школах беспрерывно инфицируют друг друга. Как будут оцениваться такие массовые и обыденные случаи при новых законах? Как вообще устанавливать персональную ответственность при эпидемиях? Или надо составлять официальный перечень социально опасных заболеваний. Как ВИЧ, современный коронавирус, что-то ещё?» — вопрошает политик.

По его словам, список придётся постоянно пополнять из-за возникновения новых вирусов: «Государствам для этого потребуется что-то вроде «медицинской инквизиции», а при массовой «охоте на ведьм» справедливость и законность всегда уходят на самый дальний план».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий квалифицировать намеренное нарушение санитарно-эпидемиологических требований в РФ как терроризм.

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