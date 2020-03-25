Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана лишили своих граждан возможности защититься от коронавируса посредством услуг организации «Врачи без границ».

Об этом глава госдепа сообщил 25 марта на своей странице в Twitter.

«Иранский режим изгнал членов организации «Врачи без границ» (MSF), устраивавших полевой госпиталь для наименее защищённых жертв коронавируса. Самыми многострадальными жертвами иранского режима являются его собственные граждане», — написал Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, главным препятствием в борьбе Ирана с распространением коронавируса являются односторонние санкции США, из-за которых Тегеран не имеет возможности закупать лекарства и медицинское оборудование.

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