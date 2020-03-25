Воронеж, , 17:09 — REGNUM Платоновский фестиваль искусств в Воронеже, который должен был традиционно пройти в июне, в этом году перенесли на осень из-за коронавируса — по предварительным данным, он пройдёт с 14 по 26 сентября. Об этом сообщила пресс-служба дирекции фестиваля 25 марта.

«В связи с сообщением правительства Воронежской области, согласно которому все массовые мероприятия отменяются до 1 июля, десятый Платоновский фестиваль искусств переносится на осень 2020. Он пройдет с 14 по 26 сентября. В ближайшее время мы сформируем и объявим новое расписание фестиваля. Многие участники форума уже дали предварительное согласие на перенос своих выступлений на сентябрь. Купленные билеты на спектакли и концерты будут действительны», — говорится в сообщении.

Также зрители могут сдать билеты, о том, как это сделать, в дирекции фестиваля обещают рассказать в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта правительство Воронежской области сообщило об отмене всех массовых мероприятий до 1 июля из-за пандемии коронавирусной инфекции. Исключением стали мероприятия ко Дню Победы и подготовка к летней оздоровительной кампании — в регионе ждут решения федеральных властей.