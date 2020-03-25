Волгоград, , 17:10 — REGNUM 1 195 гражданам сделали тесты на коронавирусную инфекцию в Волгоградской области. Все результаты отрицательные, случаев заражения не зафиксировано, сообщили 25 марта в пресс-службе администрации региона.

В Волгоградской области обследовано на коронавирус 1 195 человек, выполнено 1 588 лабораторных исследований. К проведению тестов подключилась Государственная клинико-диагностическая лаборатория, в которую направляют биоматериалы граждан, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, и находящихся под наблюдением в режиме самоизоляции. Всего на домашнем карантине находятся 866 человек, в боксах инфекционных больниц лежат 24 волгоградца, в том числе 20 взрослых и четыре ребёнка. Медицинское наблюдение снято с 351 человека.

Общее количество граждан, прибывших с эндемичных территорий и попавших под медицинское наблюдение с начала проведения противоэпидемических мероприятий, по данным на 25 марта составило 1 217 человек.