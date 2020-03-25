Чехов, Московская область, , 17:04 — REGNUM Согласно временным методическим рекомендациям «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (версия 3 (от 03.03.2020)), выбор акушерской тактики основывается на ряде факторов: тяжесть состояния пациентки, состояние плода, срок гестации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил врач клинической фармакологии ГБУЗ МО «Чеховская областная больница», к.м.н. Андрей Кондрахин, комментируя возможные осложнения в случае заражения коронавирусом беременных женщин.

«Если течение состояния пациентки, в сроке гестации до 12 недель, является тяжелым или среднетяжелым, то в связи с высоким риском перинатальных осложнений врачи будут давать рекомендации прерывания беременности, но после излечения инфекционного процесса. Если беременная женщина откажется от предложенного варианта, то необходимо провести биопсию ворсин хориона. Это делается для исключения хромосомных аномалий, которые негативно могут сказаться на плоде», — пояснил Андрей Кондрахин.

Он пояснил, что в разгар заболевания прерывать беременность опасно для здоровья самой женщины, так как могут быть акушерские осложнения: кровотечение, интранатальная гибель плода, послеродовые гнойно-септические осложнения, утяжеление основного заболевания и развитие тяжёлых осложнений, что может увеличить показатели материнской летальности. Если состояние матери на фоне инфекции становится критичным и у нее начинает прогрессировать дыхательная недостаточность, развитие альвеолярного отека, развитие рефрактерного септического шока, что требует перевода на ИВЛ (искусственную вентиляцию легких), то могут провести оперативные рода путем кесарево сечение.

«Если возникнет спонтанная родовая деятельность, то роды ведут, по возможности, через естественные родовые пути. При невозможности путем операции кесарево сечение. Все случаи, каким образом вести роды, решаются индивидуально», — заявил Кондрахин.

По его словам, вирусные инфекции несут опасность для плода в период инфекции и провел аналогию с вирусом гриппа, так как его влияние на плод хорошо изучено.

«Возможны дефекты формирования центральной нервной системы и других систем. Развитие воспаления тканей оболочек плода, вызванное гриппом типа А. Возможны гибель клеток хориона и выраженным каскадом провоспалительных цитокинов и хемокинов (вещества, вызывающие воспаление). Самой критичной датой является беременность (срок гестации) до 12 недель. На этих сроках происходит закладка органов и тканей будущего ребенка. Если заболевание гриппом развивается позже, то оно уже не скажется на малыше. Такие данные подтверждают статистическими исследованиями», — резюмировал Андрей Кондрахин.