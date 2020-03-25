Чехов, Московская область, 25 марта 2020, 17:04 — REGNUM Согласно временным методическим рекомендациям «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (версия 3 (от 03.03.2020)), выбор акушерской тактики основывается на ряде факторов: тяжесть состояния пациентки, состояние плода, срок гестации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил врач клинической фармакологии ГБУЗ МО «Чеховская областная больница», к.м.н. Андрей Кондрахин, комментируя возможные осложнения в случае заражения коронавирусом беременных женщин.
Он пояснил, что в разгар заболевания прерывать беременность опасно для здоровья самой женщины, так как могут быть акушерские осложнения: кровотечение, интранатальная гибель плода, послеродовые гнойно-септические осложнения, утяжеление основного заболевания и развитие тяжёлых осложнений, что может увеличить показатели материнской летальности. Если состояние матери на фоне инфекции становится критичным и у нее начинает прогрессировать дыхательная недостаточность, развитие альвеолярного отека, развитие рефрактерного септического шока, что требует перевода на ИВЛ (искусственную вентиляцию легких), то могут провести оперативные рода путем кесарево сечение.
По его словам, вирусные инфекции несут опасность для плода в период инфекции и провел аналогию с вирусом гриппа, так как его влияние на плод хорошо изучено.