Москва, , 16:57 — REGNUM Потребление онлайн-видео в России стало доминирующей моделью потребления видео-контента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта рассказал генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

«В целом мы по объёмам потребления уже обогнали телевидение. Кинотеатры, конечно, видят в нас угрозу, — сказал Бырдин. — И между онлайн-кинотеатрами и офлайн-кинотеатрами, конечно, тоже конкуренция. Так же, как она есть между кинотеатром и телевидением. Не забывайте и про компьютерные игры, которые являются огромным тайм-киллером. Поэтому остроту конкуренции я бы не преувеличивал. Никто в ближайшем обозримом будущем не отберёт у кинотеатров их право первого показа полнометражных фильмов, особенно аттракционного характера. Домашние развлечения при всём их техническом развитии не могут достичь такой степени погружения в происходящее на экране. Поэтому у кинотеатров есть неубиваемое конкурентное преимущество».

Как пояснил Бырдин, технологии виртуальной реальности пока не достигли того уровня развития, который мог бы сравниться с походом в кинотеатр.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, комплекс социального развития Москвы запускает портал «Я дома», который призван помочь интересно провести время гражданам, находящимся на изоляции из-за распространения коронавируса.

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