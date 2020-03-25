Мадрид, , 16:56 — REGNUM Вооружённые силы Испании отправили запрос другим государствам — членам НАТО на предоставление помощи в виде аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), средств индивидуальной защиты и экспресс-тестов на заражение коронавирусом, заявил 25 марта начальник испанского Генерального штаба Мигель Анхель Вильяройа.

По его словам, запрос на оказание помощи отправлен в штаб-квартиру Североатлантического альянса, а позднее он будет продублирован в каждую из стран-членов военного блока.

При этом начальник испанского генштаба подчеркнул, что в случае получения такой помощи от союзников по НАТО она будет направлена на защиту гражданского населения от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Испания входит в первую тройку стран мира, наиболее поражённых коронавирусом. По числу зараженных её обгоняют только Италия и Китай.

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