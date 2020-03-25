Москва, , 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.

Президент России пояснил, что предлагает ввести налог 13% на проценты по депозитным вкладам и ценным бумагам.

Касается это только тех, у кого вклады в банках и в ценных бумагах превышают 1 млн рублей. Таких в России менее 1% населения.

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