Москва, , 16:46 — REGNUM Полной победы над «пиратством» ни в России, ни в мире не просматривается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта рассказал генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

«Это некая активность, которая будет существовать как производная от любого легального бизнеса. Это первое. Второе: корректное измерение эффекта от борьбы с пиратством — это снижение или рост доступности пиратского контента. Именно этот показатель и подход я считаю наиболее корректным. Пиратский продукт в РФ стал менее доступным. И под доступностью мы подразумеваем легкое обнаружение пиратского контента через поисковые сервисы. Именно в эту точку ударил наш Антипиратский меморандум. В прошлом году было несколько громких премьер, которые удалось практически не допустить к пиратскому потреблению как раз с помощью Антипиратского меморандума», — сказал эксперт.

Как пояснил Бырдин, стало понятно, что Антипиратский меморандум как концепция работает, и работает достаточно эффективно. Поэтому будет продолжаться работа по превращению положений этого меморандума в положения закона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в России обсуждалось возможное принятие закона, обязывающего поисковые сервисы удалять ссылки на «пиратский» контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.

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