Москва, 25 марта 2020, 16:46 — REGNUM Полной победы над «пиратством» ни в России, ни в мире не просматривается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта рассказал генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Как пояснил Бырдин, стало понятно, что Антипиратский меморандум как концепция работает, и работает достаточно эффективно. Поэтому будет продолжаться работа по превращению положений этого меморандума в положения закона.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в России обсуждалось возможное принятие закона, обязывающего поисковые сервисы удалять ссылки на «пиратский» контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
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