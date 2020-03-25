Ростов-на-Дону, , 16:38 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону призвали провести массовое тестирование горожан на коронавирус. С такой инициативой к чиновникам обратилась горожанка посредством сервиса «Активный ростовчанин».

«Предлагаю департаменту здравоохранения Ростова-на-Дону незамедлительно принять меры для полномасштабного тестирования граждан», — говорится в обращении к руководству областного центра.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19. В настоящее время в режиме самоизоляции в регионе находятся более 3 тыс. человек. На Дону действует режим повышенной готовности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области из-за коронавируса изолировано более 3 тыс.человек