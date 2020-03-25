Москва, , 16:37 — REGNUM Драйвером роста популярности в России легальных видеосервисов и онлайн-кинотеатров стала их маркетинговая активность. Об этом 25 марта корреспонденту ИА REGNUM рассказал генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

«Тут есть некий накопительный эффект. Сервисы очень долгое время рассказывали, что действительно у них всё удобно, недорого, большой ассортимент, и пользователи наконец этому поверили. В том числе за счёт того, что в России год от года растёт аудитория пользователей смарт-ТВ, которые оценили удобство таких сервисов, — сказал Бырдин. — Это действительно простое и доступное домашнее развлечение. Мало что может с этим сравниться по степени пользовательского опыта. Ну и мало кто мог увернуться от рекламы этих сервисов. То есть маркетинговая активность сказалась на результатах прошлого года».

Как пояснил Бырдин, такие сервисы активно продвигали себя и донесли свое сообщение до потребителя.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве до 14 апреля закрываются кинотеатры, детские игровые комнаты, развлекательные центры, городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа. Отменены все культурные, развлекательные, спортивные и выставочные мероприятия в помещениях и под открытым небом.

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