Москва, 25 марта 2020, 16:37 — REGNUM Драйвером роста популярности в России легальных видеосервисов и онлайн-кинотеатров стала их маркетинговая активность. Об этом 25 марта корреспонденту ИА REGNUM рассказал генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Как пояснил Бырдин, такие сервисы активно продвигали себя и донесли свое сообщение до потребителя.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве до 14 апреля закрываются кинотеатры, детские игровые комнаты, развлекательные центры, городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа. Отменены все культурные, развлекательные, спортивные и выставочные мероприятия в помещениях и под открытым небом.
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