История вопроса

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с распространением коронавируса по стране.



На момент выступления Владимира Путина по телевидению в России по официальным данным насчитывалось 658 человек инфицированных вирусом COVID-19. 29 выздоровели. Под наблюдением находилось более 112 тысяч человек. Наибольшее число больных (410) зафиксировано в Москве.



Выступление главы государства проходило на фоне распространения вируса по стране, мобилизации дополнительных ресурсов на борьбу с пандемией, а также призывов к ужесточению мер карантина.