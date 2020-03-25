Москва, 25 марта 2020, 16:36 — REGNUM Неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», — заявил Путин.
«Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжают свою работу», — уточнил он.