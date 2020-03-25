Москва, , 16:31 — REGNUM Дата голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ будет перенесена на неопределённое время, сообщил 25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам странам.

Путин пояснил, что такое решение принято из-за непредсказуемой ситуации с распространением коронавируса.

По его словам, новая дата голосования по поправкам в Основной закон страны будет определена позже, в зависимости от развития ситуации с пандемией COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв COVID-19 в Молдавии может расти: 20 человек в тяжелом состоянии