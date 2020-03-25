Москва, , 16:44 — REGNUM Около 5,5 тысяч обращений граждан на вывоз из зарубежья на родину поступило в МИД РФ. Об этом 25 марта сообщил начальник отдела ДСКЦ (Департамент ситуационно-кризисный центр) внешнеполитического ведомства Николай Александров.

Александров уточнил, что география обращений очень широкая. Из Египта обратились тысячи граждан, из стран Европы пока единицы. Все вызовы принимаются, обрабатываются, заносятся в списки на вывоз.

Формирование списков на выезд будет закончено в 14:00 по местному времени 26 марта. МИД просит всех граждан России безотлагательно передать данные о себе в российские представительства за рубежом.

Кроме того, МИД РФ напомнил гражданам РФ, находящимся за рубежом, о необходимости обязательного карантина, который им надо будет пройти, вернувшись на родину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД РФ опубликовал список вывозных авиарейсов для граждан РФ.

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