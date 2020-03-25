Ростов-на-Дону, , 16:28 — REGNUM Более 3 тыс. жителей Ростовской области находятся в режиме самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19. Все они вернулись из зарубежных поездок.

В настоящее время число потенциальных носителей коронавируса достигло 3 тыс. 68 человек. У всех взяты анализы на наличие инфекции, сообщает Don24.ru со ссылкой на начальника пресс-службы донского губернатора Ирину Четвертакову.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 270 пассажиров рейса, прибывшего в Ростов-на-Дону из Таиланда вместе с заболевшей COVID-19 ростовчанкой, а также родственники пациентки находятся в режиме самоизоляции. Диагноз у 21-летней путешественницы был подтверждён 25 марта.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области под наблюдением находятся 1 тыс. 263 потенциальных носителя коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус вмешался в работу автобусов Ростов-на-Дону – аэропорт «Платов»

Читайте развитие сюжета: Ростовчане требуют провести массовое тестирование на коронавирус