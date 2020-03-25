Кишинёв, , 16:27 — REGNUM В Молдавии из 125 пациентов, у которых диагностировали коронавирус COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 20 человек. Об этом сообщила 25 марта министр здравоохранения Модавии Виорика Думбрэвяну, передает ИА REGNUM.

У остальных пациентов состояние от удовлетворительного до средней тяжести. Все заболевшие находятся в больницах Кишинева.

До сих пор в Молдавии один человек умер от последствий коронавируса, двое полностью выздоровели.

В республике ввели чрезвычайное положение из-за угрозы распространения COVID-19. Закрыты границы, полностью отменено международное транспортное сообщение.

Внутри страны запрещены все массовые мероприятия, закрыты школы и детсады, пожилым людям запрещено находиться на улицах без крайней необходимости, а в Кишинев ввели бронетехнику.

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