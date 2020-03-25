Екатеринбург, , 16:36 — REGNUM В Свердловской области не планируют открывать новые зоны обсервации для граждан с подозрением на коронавирус. Об этом заявил вице-губернатор региона Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее местные СМИ заявили со ссылкой на мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, что новый обсерватор построят под Асбестом (Свердловская область).

«В настоящий момент мы не планируем открывать зоны обсервации, в том числе и в Асбесте», — сказал Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Екатеринбурге действовал обсерватор. Пункт разместили в санатории «Бодрость».

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