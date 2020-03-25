Тбилиси, , 16:22 — REGNUM Чартерными авиарейсами Тбилиси-Вена-Тбилиси и Тбилиси-Амстердам-Тбилиси, которые запланированы соответственно на 26 и 31 марта, в Грузию будут доставлены те граждане Грузии, у которых имелись билеты на отмененные в связи с коронавирусом регулярные рейсы. Об этом на брифинге 25 марта сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, у граждан, находящихся в Вене, были куплены билеты на регулярный рейс авиакомпании Georgian Airways на 22 марта, но этот рейс был отменен в связи с пандемией и введенными Грузией ограничениями. Аналогично остались в Амстердаме те граждане Грузии, у которых были забронированы билеты на регулярные рейсы этой же авиакомпании на 21 и 23 марта.

Посольства Грузии в Австрии и Голландии обеспечили этих граждан жильем и необходимым продовольствием. И именно им был отдан приоритет при планировании чартерных рейсов.

«На этом этапе крайне важно, чтобы эти люди, которые временно размещены в разных местах в Вене и Амстердаме, вернулись на родину. К сожалению, их немало, поэтому оба воздушных судна заняты полностью. Доставка пассажиров будет произведена в строгом соответствии с рекомендациями ВОЗ, и в салоне они будут размещены по шахматному принципу», — сообщил министр.

Что касается остальных рейсов, билеты на них будут продаваться свободно с сайта авиакомпании за несколько дней до рейса. Цена на билет, независимо от класса, не должна превышать 199 евро. По прибытии в Грузию все пассажиры будут помещаться в 14-дневный карантин.

По информации министра, 3 апреля планируется доставка граждан Грузии из Варшавы, 7 апреля — из Афин, а 10 апреля — из Ларнаки.

На данный момент в Грузии зарегистрировано 73 случая коронавируса, 10 человек излечились, 4055 находятся в карантине, а 252 в стационарах под наблюдением врачей. Из-за пандемии Грузия ввела ряд ограничений, в том числе полностью прекратила авиасообщение. Чартерные рейсы с целью доставки на родину всех желающих вернуться из-за рубежа соотечественников выполняет грузинская авиакомпания Georgian Airways.