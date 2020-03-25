Белгород, , 16:44 — REGNUM Госпрограмму по предоставлению субсидий при переоборудовании транспортных средств на метан запустили в Белгородской области. В зависимости от вида автомобиля граждане смогут получить скидку на газовое оборудование от 27 до 200 тысяч рублей, сообщили 25 марта в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В Белгородской области в 2020 году планируют перевести на газ 4,2 тысячи транспортных средств. Из регионального бюджета на эти цели выделят 153,7 млн рублей субсидий. Переоборудование автомобилей проводят в рамках реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области». Согласно постановлению регионального правительства компенсация предусмотрена для девяти видов автотранспорта при переоборудовании транспортных средств в сервисных центрах. Так, владельцы легковых автомобилей массой до 1 800 кг смогут получить скидку в размере 27 тысяч рублей, автобусов длиной свыше восьми метров — 111 тысяч рублей, а собственники грузовиков при ремоторизации 200 тысяч рублей.

По данным региональных властей, Белгородская область получила наибольший объём субсидий на переоборудование среди регионов России по линии Минэнерго РФ в 2020 году.