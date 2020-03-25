Москва, , 16:37 — REGNUM В Москве произошло нападение на фельдшера скорой помощи, который по причине распространения коронавируса прибыл на вызов в защитном костюме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта сообщил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам деятельности службы скорой медицинской помощи, врач скорой помощи Михаил Коневский.

По его словам, случаи нападения на сотрудников скорой помощи участились. Однако произошло это ещё до распространения коронавируса. Тем не менее, угроза инфекции тоже играет определённую роль в этом процессе и может стать причиной нападения на медицинских работников. Один из подобных случаев произошёл 5 марта на улице Ставропольской в Москве.

«Бригада приехала на квартиру к ребёнку. Согласно регламенту, они переоделись в защитные костюмы. Папаша стал орать, избил фельдшера — разбил парню лицо, нос. В итоге у парня сотрясение мозга, перелом костей носа, врача-женщину тычками выгнал за дверь», — сообщил Коневский.

Эксперт отметил, что на данный момент у врачей нет никакой защиты от неадекватных пациентов. Причем напавшего 5 марта на фельдшера мужчину отпустили и не известно, будет ли возбуждено уголовное дело по факту причиненных медработнику травм.

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