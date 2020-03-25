Грозный, , 16:20 — REGNUM В Чечне помещены на карантин по коронавирусу 16 человек. Все они находятся в обсерваторе для карантина, развернутом в Республиканском реабилитационном центре, сообщили 25 марта в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«С подозрением на коронавирусную инфекцию и симптомами ОРВИ в стационаре находятся 16 человек», — проинформировали в ведомстве.

Граждане получают необходимое лечение, их анализы направлены на проверку. Ранее взятые тесты у 806 жителей региона показали отрицательные результаты.

В настоящее время в Чечне имеется один подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией — у мужчины, приехавшем через Турцию из Саудовской Аравии, где он совершал малый хадж. На режиме самоизоляции находятся в Чечне 544 человека.

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