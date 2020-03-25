Ростов-на-Дону, , 16:20 — REGNUM Из-за ограничения авиарейсов изменилось расписание автобусов, курсирующих по маршруту №700 Ростов-на-Дону — аэропорт «Платов». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 марта.

С 26 марта подвижной состав будет отправляться с 6:30 до 20:00 с интервалом в один час, в ночное время — с 23:30 до 06:30 каждые два часа, уточняется в сообщении. При этом дополнительные автобусы задействуют в случае необходимости.

ИА REGNUM ранее сообщало, что международное авиасообщение приостановлено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время на Дону подтверждён первый случай заболевания COVID-19. Коронавирусная инфекция найдена у пассажирки рейса, прибывшего из Таиланда 21 марта.

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